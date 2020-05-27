Sunexpress 4 Haziran’da göklerde

SunExpress, yolcuları ile uçuş ekiplerinin sağlıklı ve emniyetli seyahati için gerekli tüm tedbirleri alarak 4 Haziran’da iç hat seferlerine start vermeyi hedefliyor. Şirketin CEO’su Max Kownatzki, “Seyahat yasaklarının 3 Haziran’dan sonra kalkmasını bekliyoruz. Bu çerçevede yolcularımıza daha sağlıklı ve hijyenik bir uçuş deneyimi sunmak için tüm hazırlıklarımızı bu tarihe göre yapıyoruz. Eğer herhangi bir değişiklik olmaz ise, İzmir ve Antalya’yı hem Türkiye hem Avrupa’da en fazla noktaya bağlayan havayolu olarak iç hat uçuşlarımıza kademeli olarak başlayacağız” bilgisini verdi.