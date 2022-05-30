Sunar’dan enflasyonla mücadeleye katkı

Tarım ve gıda sektörünün köklü firmalarını bünyesinde bulunduran Sunar Şirketler Grubu, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın başlattığı; Ticaret Bakanlığı’nın destek verdiği ‘Birlikten Berekete’ temalı enflasyondaki ataletle mücadele programına katkı sağlayacak. Grup, temel gıda ürünlerinde indirime gidecek.

Sunar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Nuri Çomu, global emtia enflasyonunun vatandaş ile Türkiye ekonomisine yaşattığı zorlu sürecin ancak birliktelik ve fedakârlıkla aşılabileceğini söyledi.

Mustafa Nuri Çomu

Sunar Şirketler Grubu Yönetim kurulu Başkanı

Türkiye'nin 2 bin noktasında

Çomu, grup olarak zorlu tedarik şartlarına, artarak devam eden yüksek maliyetlere rağmen Türkiye’nin 2 bin noktasındaki zincir marketlerde tüketiciyle buluşan Hüner markalı mısır yağı ürünlerinde indirim ve 3 ay sabit fiyat uygulaması başlatma kararı aldıklarını belirtti. Çomu, “Ekonomide verilen mücadelede devletimizin yanındayız. Vatanımız ve memleketimizin güzel insanları için bugünden itibaren yıllardır Türkiye’nin önde gelen mısır yağı üreticisi olarak bu kararı aldık” dedi. Çomu, “Türkiye’de mısır yüzyıllardır mutfağımızda sevilerek tüketiliyor, biz de bu değerli besini sofralarımıza ‘Birlikten Berekete’ kampanyasıyla yeniden uygun şartlarda getirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Dede nasihati

Sunar Şirketler Grubu’nun yarım asrı geride bırakmaya hazırlandığını, bu sürecin tamamında tüm yatırımların yurt içine yapıldığını anlatan Çomu, “Bize baba ve dedemizin ilk nasihati ‘Bu toprağı ve bu toprağın insanını seveceksiniz. Önce onların yararı için çalışacaksınız’ oldu. Sunar’da vatan ve millet sevgisi geleneğini asla bozmayacağız. Bugünün fedakârlık zamanı olduğuna, devletimizin yanında yer almamız gerektiğine inandığımız günler olduğuna inanıyoruz. Belki kazanmadığımız gibi kayıplarla karşı karşıya kalacağız ama ‘Birlikten Berekete’ programına verilecek desteği önemli buluyoruz” diye konuştu. Sunar Şirketler Grubu, Türkiye’de tüketiciye yoğun olarak ulaşan Hüner Mısır Yağı 2 litre ve 5 litre ürün çeşitlerinde stoklarla sınırlı ve anlaşmalı marketler kanalıyla olmak üzere indirimin yanı sıra 3 ay boyunca sabit fiyat uygulaması gerçekleştirileceğini duyurdu.