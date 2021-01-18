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Spor Sumudica geri dönüyor! İşte yeni takımı
Spor

Sumudica geri dönüyor! İşte yeni takımı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktörlük konusunda Marius Sumudica ile anlaşma sağladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 14:19:00 -
Sumudica geri dönüyor! İşte yeni takımı

Süper Lig'de oynadığı son 5 maçında 3 beraberlik, 2 de mağlubiyet alan, Türkiye Kupası'nda ise Beşiktaş'a elenen Rizespor'da teknik direktör Tomas görevden alındı. Rize ekibi, teknik direktör arayışlarına hemen başlarken, geçen haftalarda Gaziantep FK ile yollarını ayıran Sumudica ile görüşüldü. Rumen teknik adam ile prensip anlaşmasına varan Karadeniz ekibi, Sumudica'yı Rize'ye davet etti.

Bugün ya da yarın Rize'ye gidecek olan Sumudica'nın son görüşmelerin ardından mavi-yeşilli ekiple 1.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

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