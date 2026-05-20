  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hakan Fidan'dan Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistlere ilişkin açıklama Pakistan devrede: ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı'nı güvenceye alacak geçici uzlaşı planı Türkiye nüfusu için alarm veren rakamlar! TÜİK endişelendiren verileri açıkladı PKK’nın İran kolu PJAK Trump’ı yalanladı: Kendi silahlarımız var! Zamanı gelince harekete geçeceğiz! Doğu'nun Boğaz Köprüsü 5,9 milyar lira kazandırdı Petro'dan siyonist bakana şamar: Tam bir Nazi gibi davranıyor! Soykırımı gizlemek için insanlara saldırıyorlar! Beğenmediklerini sınır dışı ediyor Köle tüccarı geri döndü Vergi borcu olanlar dikkat! Ali Mahir Başarır yine çarpıttı! Yalanı bu video deşifre ediyor İspanya Dışişleri Bakanı duyurdu: 44 aktivist Türkiye aktarmalı uçakla geliyor!
Dünya Sumud Filosu aktivistleri için “yerleri hapishane” dedi! İsrailli bakandan skandal sözler
Dünya

Sumud Filosu aktivistleri için “yerleri hapishane” dedi! İsrailli bakandan skandal sözler

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sumud Filosu aktivistleri için "yerleri hapishane" dedi! İsrailli bakandan skandal sözler

İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, İsrail tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik uygulanan kötü muameleyi savundu.

İsrail’in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik müdahalesi sonrası hükümetten gelen açıklamalar tepki çeken yeni bir boyut kazandı. İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, İsrail tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik uygulamaları savunarak, aktivistlerin yerinin "hapishane" olduğunu ileri sürdü.

 

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi mensubu Regev, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, onlarca aktivistin bulunduğu geminin İsrail’in güneyindeki Aşdod Limanı’na ulaştığı anlara ilişkin görüntü paylaştı.

 

Görüntülü mesaj yayınladı

Regev paylaşımında, Gazze’ye yönelik ablukayı kırmak için gelenlere yapılacak şeyin bu olduğunu savundu.

Görüntülü mesajında Regev, limana ulaşan yaklaşık 140 aktivistin duyacağı ilk şeyin İsrail milli marşı "Hatikvah" olması için hazırlık yaptığını belirtti.

 

Aktivistlerin İsrail’in egemenliğine zarar vermeye ve Gazze’ye yönelik deniz ablukasını kırmaya çalıştığını öne süren Regev, "Terör destekçilerinin yeri hapishanedir. Elbette onları geldikleri ülkelere geri göndereceğiz." dedi.

Regev ayrıca İsrail donanmasının filoya ait gemilere denizin ortasında el koymasını "başarılı bir operasyon" olarak nitelendirdi.

İsrailli Bakan, açıklamasının sonunda filodan indirilecek herkesin "terör destekçisi" olduğunu iddia etti.

 

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiği ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmıştı.

 

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansıyor. Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyuluyor.

Kamu Denetçiliği Kurumu Sumud Filosu'na yönelik saldırıyı kınadı! "Sorumluların uluslararası hukuk önünde hesap vermesini talep ediyoruz"
Kamu Denetçiliği Kurumu Sumud Filosu'na yönelik saldırıyı kınadı! “Sorumluların uluslararası hukuk önünde hesap vermesini talep ediyoruz”

Gündem

Kamu Denetçiliği Kurumu Sumud Filosu'na yönelik saldırıyı kınadı! “Sorumluların uluslararası hukuk önünde hesap vermesini talep ediyoruz”

İsrail askerleri Küresel Sumud Filosu'na ateş açtı
İsrail askerleri Küresel Sumud Filosu'na ateş açtı

Dünya

İsrail askerleri Küresel Sumud Filosu'na ateş açtı

Sumud’a saldırı sonrası STK’lardan basın açıklaması
Sumud’a saldırı sonrası STK’lardan basın açıklaması

Aktüel

Sumud’a saldırı sonrası STK’lardan basın açıklaması

Katil devlet İsrail, Sumud Filosu'na yine saldırdı! Tekneyle uydu bağlantısı koptu
Katil devlet İsrail, Sumud Filosu'na yine saldırdı! Tekneyle uydu bağlantısı koptu

Dünya

Katil devlet İsrail, Sumud Filosu'na yine saldırdı! Tekneyle uydu bağlantısı koptu

Terörist Ben-Gvir’den iğrenç provokasyon: Küresel Sumud Filosu aktivistlerine hakaret etti
Terörist Ben-Gvir’den iğrenç provokasyon: Küresel Sumud Filosu aktivistlerine hakaret etti

Dünya

Terörist Ben-Gvir’den iğrenç provokasyon: Küresel Sumud Filosu aktivistlerine hakaret etti

Siyonist haydutların alçaklığı ifşa oldu! Uluslararası sularda kaçırılan Sumud Filosu aktivistlerine Aşdod Limanı'nda vahşi muamele!
Siyonist haydutların alçaklığı ifşa oldu! Uluslararası sularda kaçırılan Sumud Filosu aktivistlerine Aşdod Limanı'nda vahşi muamele!

Gündem

Siyonist haydutların alçaklığı ifşa oldu! Uluslararası sularda kaçırılan Sumud Filosu aktivistlerine Aşdod Limanı'nda vahşi muamele!

4
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Adem

Allah cc bir kavmi bosuna lanetlemez...Hak,hukuk tanimayan,merhamet siz,zalim ve isgalci bir ülkenin acimasiz,kalpsiz insanlari...soykirima ugrayan bir milletin soykirim yapmasi akilla,mantikla izah edilemez...yasasin cehenennem bunlar için...

Manyak karı orda 58 vatandaşımız var.

Küresel güç dünya lideri Türkiye sizi mahv eder.
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23