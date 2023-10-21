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Gündem Sümeyye Erdoğan konuştu Eşi Selçuk Bayraktar paylaştı
Gündem

Sümeyye Erdoğan konuştu Eşi Selçuk Bayraktar paylaştı

Yeniakit Publisher
2023-10-21 08:24:00 -
Sümeyye Erdoğan konuştu Eşi Selçuk Bayraktar paylaştı

Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla Eminönü Meydanı'nda üç günlük oturma eylemi başlattı.

Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla Eminönü Meydanı'nda üç günlük oturma eylemi başlattı.

Eyleme katılan KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar bir de konuşma yaptı.

Bayraktar konuşmada, "Bizler bugün Türkiye'deki kadın sivil toplum kuruluşları olarak Filistinli kadınların, çocukların ve Filistin'in yanında olduğumuzu haykırmak için buradayız. Tüm insanlığı da bu trajediye karşı seslerini yükseltmeye çağırıyoruz" dedi.

Bu konuşmanın İngilizce’ye çevrilmiş halini ise Sümeyye Erdoğan’ın eşi Selçuk Bayraktar sosyal medyadan paylaşması dikkat çekti.

İşte o paylaşım:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

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Yorumlar

cok güzel eylem

eskiden solcu arkadaşlarda destek yapardı filistine eskiden filistin kurtuluş ordusu vardı ozamanlarda müslüman gözüken bazı kesim desteklemezdi solcular desteklerdi bence zalimi herkes kınamalı zulme karsı ortak destek olunmalı

Kader

Solcular direne direne kazanacaaz derdi..
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