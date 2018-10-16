Sümeyye Erdoğan Bayraktar: Toplumun refahı dayanışma içinde mümkün olabilir

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Isparta Şubesi açıldı. Isparta Valisi Şehmus Günaydın, "Nene Hatunlar, Şerife Bacılar ve Halime Çavuşların ortaya koymuş olduğu kahramanlıklar bugün de herkesin hafızasındadır. Bugün de kadınlarımızın aklı, bilgi ve tecrübesine çok ihtiyacımız var." dedi. Günaydın, tarih boyunca Türk milletinin yaşadığı her sıkıntıda kadınların kahramanlıklarını gördüklerini söyledi.

Kadınların yapmış oldukları çalışmalardan gurur duyduklarını aktaran Günaydın, şunları kaydetti:

"Nene Hatunlar, Şerife Bacılar ve Halime Çavuşların tarihte ortaya koymuş olduğu kahramanlıklar bugün de herkesin hafızasındadır. Millet olarak dara düştüğümüzde kadınlarımızın bu iradesi ve güçlü desteğiyle her türlü güçlüğü yenmemizde çok önemli referanslar olmuştur. Bugün de kadınlarımızın aklı, bilgi ve tecrübesine çok ihtiyacımız var. Kadınlarımızın birçok alanda ortaya koydukları başarılarla gurur kaynağımız olmuşlardır. Kadınlarımızın yapmış olduğu çalışmalar, bizim geleceğimiz açısından son derece önemlidir."

KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu da Türkiye genelinde temsilcilikler açıp, projeler hazırladıklarını anlattı. Gümrükçüoğlu, "Bütün bu çalışmaları yaparken toplumun dertleriyle dertlenmeyi sorumluluk sayıp, daha adil ve insaflı bir toplumsal düzenin inşaası için çabalıyoruz." diye konuştu.

Toplumun asayişini bozan ve aile birliğini tehdit eden problemlerin çözülmesi için gayret ettiklerini belirten Gümrükçüoğlu, "Kadınlar, çocuklar ve aileler mağdur olmasın istiyoruz. Kadının mağdur olması, eşin, çocuğun ve en nihayetinde ailenin mağdur olması anlamını taşır. Bizlerin dert ettiği mesele çok hassas ve topluma ilişkin meseledir. KADEM insani bir temelden yola çıkıyor. Haksızlıklar karşısında farkındalık kampanyaları düzenliyor, hukuki davaların takipçisi oluyor." ifadelerini kullandı.

'Sorunlar sadece erkekler üzerinden çözülemez'

KADEM Başkan YardımcısıSümeyye Erdoğan Bayraktar da Isparta'da bir gülistanlarının bulunmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.

Isparta kadınlarının güçlerine güç katacağını ve yeni ufuklar açacağını dile getiren Bayraktar, şöyle devam etti:

"KADEM, kadın sorunlarına çözüm üretmek üzere çalışma yapan bir kuruluş. Bir referans merkezi. Nasıl ki gençlerin, yaşlıların veya engellilerin sorunları tüm toplumu ilgilendiriyorsa kadınların sorunları da toplumsal bir duyarlılık gerektirir çünkü toplum bir bütündür. Hedef, bütün bir toplumun huzur ve refahı olduğuna göre, onu bütün dinamikleriyle ele almak zorundayız. Aynı şekilde aileyi de kadın, erkek, çocuk bir bütün olarak alıyoruz. Kadını ve erkeği birbirinin velisi, birbirini tamamlayan varlıklar olarak gören dinimizin bize öğrettiği de budur. Dolayısıyla nasıl ki ailenin, çocukların sorunları sadece kadınlar üzerinden çözülemezse, toplumun, ülkenin sorunları da sadece erkekler üzerinden çözülemez. Bu sebeple hem evde hem de karar mekanizmalarında dayanışma ve ortak temsil diyoruz. Ailenin, toplumun refahı ancak kadın erkek el ele, dayanışma içinde mümkün olabilir."

Bayraktar, KADEM'in sahaya inip toplum sorunlarıyla yüzleşen ve somut öneriler getiren, gerektiğinde elini taşın altına koyan dinamik bir yapı olduğunu vurguladı.

Isparta kadınlarının kendilerine yeni bir renk ve zenginlik katacağını dile getiren Bayraktar, şunları söyledi:

"Lavanta Yetiştiriciliğinin Kadın Çiftçilerle Yaygınlaştırılması Projesi ile Isparta lavanta üretimi konusunda Türkiye'de adres olmuştur. Isparta'da turizmin gelişmesiyle de bu süreç hem kadınların ekonomik gücünü artırmış hem de ürettiği artı değerle şehrin kültür ve turizmine katkı sağlamıştır. KADEM olarak, ülkemizdeki kadın gücü potansiyelini her alanda mobilize etmek niyetindeyiz. Şayet güçlerimizi birleştirirsek bunu başarır, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşma şansını elde edebiliriz."

KADEM Isparta İl Temsilcisi Gonca Kayacan da Isparta'da verimi ve katma değeri yüksek çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

Ailenin güçlendirilmesine yönelik çalışma yürüteceklerini aktaran Kayacan, kadınların siyasal, sosyal ve ekonomik alanlarındaki etkinliklerinin artırılması için projeler hazırlayacaklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından dua edildi, açılış kurdelası kesildi. Moda Park Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun ve vatandaşlar da katıldı.