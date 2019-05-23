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Sümela Manastırı’nda tarih belirlendi! Hizmete açılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının çalışmalarına hız verdiği Sümela Manastırı, 4 yılın ardından ziyaretçileriyle yeniden buluşacak.

23 Mayıs 2019 Perşembe 11:20
Sümela Manastırı’nda tarih belirlendi! Hizmete açılıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un restorasyon çalışmalarına hız verdiği Sümela Manastırı’nda, birinci avluya kadarki ilk kısmı 25 Mayıs’ta ziyarete açılacak.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan’ın açılışını yapacağı Sümela Manastırı ve kompleksinde sürdürülen tüm çalışmalar tamamlandıktan sonra Bakanlık, manastırın UNESCO Dünya Kültür Mirası Daimi Listesi’nde yerini almasına yönelik işlemleri başlatacak.

Kaya düşmeleri engellendi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca restorasyon çalışmaları başlatılan Sümela Manastırı kompleksi, 22 Eylül 2015 tarihinde ziyarete kapatıldı. Çalışmaların güvenli olarak sürdürülebilmesi için bir yıl süreyle verilen kapatma kararı kaya düşmelerinin tehlike oluşturması ve alanın coğrafi koşullarının zorluğu nedeni ile uzatıldı.

Taş temizleme işlemleri bitti

Restorasyon ve çevre düzenlemesi kapsamında patika yollarda duvar yapımı, derz yapımı, döşemeler ve merdivenlerin ahşap kaplanması, mutfak, ayazma, papaz odası ve keşiş odalarını kapsayan bölümlerde askıya alma ve restorasyon imalatları tamamlanan Sümela Manastırı’nda su kemerleri ve giriş bölümü üzerinde yer alan kayalık yüzeylerdeki taş temizleme işleri de bitti. Dış avlu ve giriş bölümü yapıları olan tuvalet, bilet gişesi ile yine su kemerlerinin restorasyonları tamamlandı.

600 tonluk kaya sabitlendi

Sümela çevresindeki taş düşme tehlikesi önlemleri 2’inci etap işi kapsamında, giriş kapısı üzerinde düşme tehlikesi bulunan bin 600 tonluk kaya bloğunun yerine sabitlemesi ve çelik ağla bohçalaması da yapıldı. Bu yüzey dışındaki kilise ve sınıfların yer aldığı bölüm üzerindeki alanlarda da kaya ıslahı ve temizlenmesi çalışmaları yapılacak. Ardından manastır içerisindeki kilise, sınıflar ve avlu kısmında restorasyon çalışmaları gerçekleştirilecek.

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Haber Tarihi: 23 Mayıs 2019 Perşembe 11:20
  1. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
  2. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan
  3. Kültür ve Turizm Bakanlığı
  4. restorasyon çalışmaları
  5. Sümela Manastırı

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