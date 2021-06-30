Sümela Manastırı tamamen açılıyor

Yeni Akit / Ankara

Trabzon’da bulunan tarihi ve turistik önemdeki Sümela Manastırı’nın son etabı da ziyarete açılıyor. 2000 yılında UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi’ne giren, tasarımı ve mimarisi ile ülkemizin önde gelen tarihi ve kültürel varlığı olan Sümela Manastırı’nın üçüncü ve son etabı 1 Temmuz 2021’de ziyaretçileriyle buluşuyor.

Konuya ilişkin olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yapılan açıklamada, “Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’un katılımlarıyla Sümela Manastırı’nın açılış töreni saat 18:00’da gerçekleştirilecek. 2000 yılında UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi’ne giren, tasarımı ve mimarisi ile ülkemizin önde gelen tarihi ve kültürel varlığı olan Sümela Manastırı’nın üçüncü ve son etabı 1 Temmuz 2021’de açılıyor. 2016’da başlayan, çok hassas bir şekilde ve zorlu şartlar altında yürütülen restorasyon çalışmalarının sona ermesiyle Sümela Manastırı’nın tüm bölümleri ziyaretçilerini karşılamaya hazırlanıyor” bilgisi paylaşıldı.