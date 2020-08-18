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Sağlık

Sumak suyu nelere iyi geliyor? Sumak suyunun inanılmaz faydaları!

Yüzyıllardır alternatif tıpta kullanılan sumak suyunun sağlığa çok faydalı olduğunu biliyor muydunuz? İşte sumak bitkisinin inanılmaz faydaları...

Yeniakit Publisher
2020-08-18 04:01:00 -
Sumak suyu nelere iyi geliyor? Sumak suyunun inanılmaz faydaları!

Bilim literatüründe 'sumac' veya 'rhus coriaria' olarak da adlandırılan sumak, yüzyıllardır alternatif tıpta kullanılmasının yanı sıra çok güçlü bir antioksidan olmasıyla birlikte sağlığa inanılmaz faydalar sağlıyor. Ülkemizde Doğu ve Güneydoğu Anadolu mutfaklarının vazgeçilmez bir lezzeti olan sumak, yemeklere ayrı lezzet katmasıyla birlikte çay olarak da tüketilebiliyor. Yapılan birçok araştırma, sumağın güçlü bir antioksidan olduğunu ve özellikle üst solunum yolları rahatsızlıklarına karşı birebir geldiğini göstermiştir. Uzmanlar ise, özellikle diyabet ve yüksek tansiyon hastalarına sumak suyu tüketimini tavsiye etmektedir.

Peki sumak suyu nelere iyi geliyor? İşte sumak suyunun inanılmaz faydaları...

- Güçlü bir antioksidan olması ile birlikte üst solunum yolları hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığa iyi gelmektedir.

- Yorgunluk, stres ve depresyon gibi rahatsızlıkların yaşanma riskini önemli ölçüde düşürür.

- Haftada bir bardak düzenli olarak tüketilen sumak suyu, sinir sisteminde deforme olmuş hücrelerin sayısını azaltır, sağlıklı hücrelerin sayısını arttırır.

- Kandaki insülin oranını dengeler. Bu özelliği sayesinde diyabet ve yüksek tansiyon hastalarının tüketmesi gereken besinler arasındadır.

- Sinidirimi düzenler, hazımsızlık ve şişkinlik sorununu önler.

- İştah açıcıdır.

- Mideyi ve bağırsakları temizler, idrar ve dışkılamayla zehirlenmeye neden olan zararlı bakterileri vücuttan atar.

- Vücut direncini arttırır, vücudu birçok hastalığa karşı korur.

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