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Kadın - Aile Sumağın faydaları nelerdir? Sumak neye iyi gelir?
Kadın - Aile

Sumağın faydaları nelerdir? Sumak neye iyi gelir?

Sumak bağışıklık sistemini güçlendirir mi? Salatalara, dolmalara bir hayli yakışan sumak adeta her derde devadır. Pek çok kişi ise sumağın faydalarını neye iyi geldiğini araştırmaya başladı. Peki, sumak sivilceye iyi gelir mi?

Yeniakit Publisher
2022-04-13 22:21:00 -
Sumağın faydaları nelerdir? Sumak neye iyi gelir?

Sağlıklı beslenme konusuna özen gösterenler son zamanlarda sumağın faydalarını araştırmaya başladı. Peki, sumağın faydası nedir?

Sumağın faydaları nelerdir? Sumak neye iyi gelir?

Anti-inflamatuar ve antimikrobiyal özelliği nedeniyle sumak cilt sağlığı için son derece önemlidir. İltihaplanma, diş eti rahatsızlığı, ateş ve soğuk algınlığına iyi gelen sumak bitkisi ayrıca anti kanserojendir.

Sumak kadın hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir bitkidir. Bunun yanı sıra lohusalıkta sumak tüketmenin anne sütünü arttırdığı bilinen bir gerçek.

Soğuk algınlığına iyi gelen sumak ıhlamur, nane-limon çayına alternatif olarak tüketebilirsiniz.

Sumak içeriği sayesinde kalp hastalıklarına karşı koruyucudur. Hem kalp hastalıklarında korunma hem mevcut hastalığın tedavisini desteklemek amacı ile sumak günlük beslenmede yer almalıdır.

Sumak metabolizmayı hızlandırdığı için kilo vermek isteyenlerce sıklıkla tercih ediliyor.

Sumak yüksek antioksidan kapasitesi sayesinde karaciğer sağlığını koruyor.

Yapılan bazı bilimsel araştırmalar, düzenli sumak tüketiminin kronik hastalıkların birçoğuna karşı koruma sağladığı veya tedaviyi desteklediğini göstermektedir.

Sumak nasıl kullanılır?

Sumağın faydaları saymakla bitmiyor. Sumağın nasıl kullanılacağı merak ediliyor. Sumağı baharat olarak ya da çay olarak kullanabilirsiniz.

Sumak çayı nasıl yapılır?

  • 1 litre su
  • 1 yemek kaşığı sumak baharatı

Kaynar suyun içine atılan bir yemek sumak iyice karıştırılır. Elde edilen karışım yaklaşık 10 dakika demlendikten sonra dilerseniz sıcak dilerseniz soğuk olarak tüketebilirsiniz.

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