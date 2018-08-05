THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Sumağın faydaları

Sumağın faydaları nelerdir? İşte sumağın inanılmaz faydaları...

05 Ağustos 2018 Pazar 17:27
Sumağın faydaları

İçeriğindeki C vitamini sayesinde soğuk algınlığına iyi gelmektedir.

Kandaki şeker oranını düşürücüdür.

Ekşi tadı ile iştah açıcı bir baharattır.

Ateş düşürücü özelliği bulunmaktadır.

İdrar tutamama hastalığına iyi gelir.

Kurdeşen hastalığına ve cilt alerjilerine karşı tavsiye edilmektedir.

Yenileyici özelliğiyle yaşlanmayı geciktirmektedir.

Antioksidan etkiye sahiptir. Suyu ile gargara yapıldığında, boğaz ve diş eti hastalıklarına iyi gelir.

Damarları büzerek kanamayı durdurmaya yardımcı olur.

Tane sumak, demlenip suyu içilirse zehirlenmelerde faydalı olmaktadır.

Hazımsızlığı ve iştahsızlığı gidermeye yardımcı olur. Hazımsızlığa iyi geldiği için sindirimin düzenli çalışmasını sağlayacağından zayıflatıcı etkisi vardır.

Çocuklara suyu yapılarak içirildiğinde hem koruyucu etkisiyle direnç vermekte hem de iştah açmaktadır.

Gıdaların bozulmadan daha uzun süre dayanmasını ve tazeliklerini korumasını sağlar.

Sumağın cilde faydaları da vardır. Kaynatılmış sumak suyu, ciltteki sivilcelere iyi gelir. Ancak bir kez kullanmakla bu faydanın elde edilmesi mümkün değildir. Düzenli olarak her sabah ya da akşam cilt temizlendikten sonra, elde edilen sumağın suyuna temiz bir pamuk batırılıp sivilcelere kompres yapılması gerekir.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 17:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD Büyükelçisi'nin konvoyuna silahlı saldırı
    1. ABD Büyükelçisi'nin konvoyuna silahlı..
    2. Başkan Erdoğan Çamlıca Camii’nde..
    3. Engelli yolcuyu almadı! Belediye..
    4. Bingöl'de engelli yolcuyu almayan..
    5. Üniversiteler tercih günlerine hazır
    6. Bakan, ucuz diye Rum Havalimanı'nı..
    7. ABD, İran için harekete geçti!
    8. Barbunya salatası nasıl yapılır?
    9. İddet nedir?
    10. Münbiç'te 25'inci devriye görevi yapıldı
    11. Adana'da otomobil ile minibüs..
    12. Trabzonspor'da yeni transfer sakatlandı
    13. Dinamitle balık avlamak isterken feci..
    14. Ayak bileği burkulmasına dikkat!
    15. Cezayir'i sel ve yıldırım vurdu: 6 ölü!
    16. Hamileyken saç kestirmek yanlış mı?
    17. Evlerimizde öncelik kimin?
    18. ABD'de büyük olaylar: 3 yaralı 4 gözaltı
    19. Kadın kocasından izinsiz nafile orucu..
    20. Dolaşım bozukluğunun nedenleri nelerdir?
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erdoğan'dan ABD'ye karşı hamle: Talimatı verdim, mal varlıklarını donduracağız
    Erdoğan'dan ABD'ye karşı hamle: Talimatı verdim, mal varlıklarını donduracağız
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama