Sumağın faydaları

İçeriğindeki C vitamini sayesinde soğuk algınlığına iyi gelmektedir.

Kandaki şeker oranını düşürücüdür.

Ekşi tadı ile iştah açıcı bir baharattır.

Ateş düşürücü özelliği bulunmaktadır.

İdrar tutamama hastalığına iyi gelir.

Kurdeşen hastalığına ve cilt alerjilerine karşı tavsiye edilmektedir.

Yenileyici özelliğiyle yaşlanmayı geciktirmektedir.

Antioksidan etkiye sahiptir. Suyu ile gargara yapıldığında, boğaz ve diş eti hastalıklarına iyi gelir.

Damarları büzerek kanamayı durdurmaya yardımcı olur.

Tane sumak, demlenip suyu içilirse zehirlenmelerde faydalı olmaktadır.

Hazımsızlığı ve iştahsızlığı gidermeye yardımcı olur. Hazımsızlığa iyi geldiği için sindirimin düzenli çalışmasını sağlayacağından zayıflatıcı etkisi vardır.

Çocuklara suyu yapılarak içirildiğinde hem koruyucu etkisiyle direnç vermekte hem de iştah açmaktadır.

Gıdaların bozulmadan daha uzun süre dayanmasını ve tazeliklerini korumasını sağlar.

Sumağın cilde faydaları da vardır. Kaynatılmış sumak suyu, ciltteki sivilcelere iyi gelir. Ancak bir kez kullanmakla bu faydanın elde edilmesi mümkün değildir. Düzenli olarak her sabah ya da akşam cilt temizlendikten sonra, elde edilen sumağın suyuna temiz bir pamuk batırılıp sivilcelere kompres yapılması gerekir.