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Suluova’da ’İstihdam Seferberliği Yeni Teşvik Paketi’ tanıtıldı

Amasya’nın Suluova ilçesinde ülke genelinde başlatılan ’İstihdam Seferberliği Yeni Teşvik Paketi’ programı kapsamında Suluova Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) üyelerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

21 Mart 2019 Perşembe 18:15
Suluova’da ’İstihdam Seferberliği Yeni Teşvik Paketi’ tanıtıldı

Amasya’nın Suluova ilçesinde ülke genelinde başlatılan ’İstihdam Seferberliği Yeni Teşvik Paketi’ programı kapsamında Suluova Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) üyelerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) gerçekleşen Türkiye Sanayi Şurası’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlatmış olduğu istihdam seferberliği Amasya’daki yöneticileri ve iş dünyası temsilcilerini de harekete geçirdi.


Suluova TSO Başkanı Turgut Aksu, ’Burası Türkiye Burada İş Var’ sloganıyla başlatılan kampanyanın iş dünyasına ve girişimcilere 8 farklı teşvik sunduğunu, bunların pek çoğunun da tarihi destekler olduğunu belirterek, “Örneğin Nisan ayı sonuna kadar sağlanacak olan her ilave istihdamın 3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisinin devlet tarafından karşılanacak. Devamındaki 9 ay boyunca da devletin sigorta primlerini ve vergilerini ödemeye devam edecek. Ayrıca işe alınacak kişinin kadın, genç ve engelli olması durumunda 9 aylık sürecin 15 aya kadar uzanacak. İmalat sanayi ve bilişim sektöründe aylık bin 113 TL olan prim ve vergi teşviki 2 bin 712 TL olarak verilecek. Umuyorum ki iş dünyasının bundan önce olduğu gibi bu çağrıya da en doğru cevabı verecektir” diye konuştu.


İş dünyasına seslenen Aksu, “En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak hem işinizi geliştirin hem ekonominin büyümesine katkınız olsun hem de Türkiye’nin geleceğine yatırım yaparak kazanan siz olun. Dünün en çok kazananları Türkiye’ye yatırım yapanlar, Türkiye’de istihdam sağlayanlar oldu. Yarının en çok kazananları da bugün Türkiye’ye yatırım yapanlar, insanımıza istihdam sağlayanlar olacak. Bu topraklarda bereketi ve umudu hiç kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz” şeklinde konuştu.


İl genelindeki firmalara ziyaretler düzenleyip bilgilendirmede bulunan SGK İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel ile İŞKUR İl Müdürü Osman Yılmaz da katıldıkları bu toplantıda teşvik paketine ilişkin detayları aktarıp soruları cevapladılar.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 18:15
  1. doğa

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