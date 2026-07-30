Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevini kaybetmesinin ardından partiden ayrılarak Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'in başlattığı bağış kampanyası siyasetin gündemindeki yerini koruyor.

‘Sülün Osman yapsa…’ Aslı Baykal’dan Özgür’e İBAN göndermesi

Yeni Parti'nin İBAN numarası paylaşarak vatandaşlardan bağış talep etmesi, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın da tepkisini çekti.

"Önce İBAN, proje sonra"

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Aslı Baykal, bağış kampanyasını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Parti için bağış kampanyası başlamış. Eskiden projeler açıklanır, sonra destek istenirdi. Şimdi önce bağış hesabı açıklanıyor; proje nasıl olsa sonra gelir."

"Sülün Osman bugün yaşasa..."

Baykal, paylaşımının devamında meşhur dolandırıcı Sülün Osman'a göndermede bulunarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu gidişle ülkede yeni bir siyasi oluşum kurulunca ilk açıklanan şey programı değil, IBAN numarası olacak. Sülün Osman bugün yaşasa, 'Ben bu kadarını düşünemezdim.' der, herhalde mesleği bırakırdı. Bu ülkede iyi niyet hiç tükenmiyor; keşke onu istismar etmeye çalışanlar tükenmiş olsaydı."

Aslı Baykal'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Yeni Parti'nin bağış kampanyasına ilişkin tartışmalar da devam ediyor.