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'Sülün Ekrem' kamera başında! Türkiye kaseti izledi ama İmamoğlu hala film çekiyor

İstanbulluları “Her şey çok güzel olacak” vaadi ile kandıran CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu patlak veren liyakat balonu sonrası sosyal medyada şirinlik yapma çabası içine girdi. İBB’yi CHP, İyi Parti ve HDP’ye parselleyen İmamoğlu’nun liyakat yalanı sonrası yaptığı paylaşım tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 16:23:00 - 2021-01-31 16:25:27

Seçimden önce şeffaflık ve liyakat nutukları atan CHP’li Ekrem İmamoğlu, seçim sonrası göreve gelir gelmez verdiği sözlerin üstüne yatarak belediyeye kendi yandaşlarını ve ittifak ortaklarını doldurdu.

2 gün önce ortaya çıkan, İBB’deki kadroların CHP, İyi Parti ve HDP’ye hisse hisse nasıl dağıtıldığını gösteren skandal görüntülerde CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, "Çoğumuz biliyor. İlçe başkanları da biliyor. 100 kişi alınıyorsa CHP'den 35, İYİ Parti'den 15, Diğerleri (HDP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'yi ima ediyor) 15, İBB kariyer üzerinden ise 20-25 gidiyor." ifadelerini kullanmıştı.

“İtiraz etmediler”

İBB Meclisi'nde ateşli konuşmalarıyla bilinen ve bir önceki yönetimi adam kayırmakla suçlayan Doğan Subaşı ve Tarık Balyalı'nın yanı sıra hiçbir CHP'li, Özgür Nas'ın itiraflarına itiraz etmedi. Doğan Subaşı ve Tarık Balyalı, Nas'ın belediye kadrosunda ittifak paydaşlarına kontenjan açtıklarını söylemesi karşısında sessiz kalmakla yetinmişlerdi.

Kılıçdaroğlu: Hiç kimse İmamoğlu’nun adamı olmayacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart seçimleri öncesi yaptığı açıklamada "hiçbir işçiyi işten çıkarmayacağız, namus sözü veriyorum" demişti. Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesi ile birlikte 14 bin işçi işten çıkarılmıştı. "Hiç kimse 'Ekrem'in adamı' olmayacak; herkes 'İstanbul'un adamı' olacak" diyen Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un çeşitli noktalarında, "alışılmışın dışında bir model" diyerek bölgesel istihdam ofislerini hayata geçirmişti. Sık sık adam kayırmacılık yapıldığından dem vuran Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da DİSK gibi sendikaların eylemlerine katılarak, "işçi dostu" olduğunu iddia etmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da sık sık dile getirdiği 'liyakat' ve 'şeffaflık' vurgusunun kocaman bir yalan olduğu bu ses kaydı ile ortaya çıktı.

Ekrem İmamoğlu liyakat nutukları atmıştı

Attığı tweetlerle seçmenine liyakat nutukları atan İmamoğlu, "Yola çıkarken söz verdiğimiz gibi liyakat ve şaffaflığa dayalı prensiplerle iş başı yaptırdığımız genç ve dinamik kadromuzla adil, yeşil ve yaratıcı İstanbul hedefimiz için emin adımlarla yürüyoruz. Çok daha fazla çalışıp, çok daha fazla başarılı olacağız. Bu aziz şehrin sorunlarına eşitlik, dayanışma, üretim, özgürlükle çözüm üstüne çözüm üreteceğiz" iddiasında bulunmuştu.

Bir liyakat tweeti daha

Tüm bu gelişmeler ışığında İBB kadrolarını CHP, İyi Parti ve HDP’ye ayıran Ekrem İmamoğlu bugünkü tweetinde "Torpil yok, kayırma yok, tüm sınavlar kameralar önünde ve şeffaf. İstanbul İtfaiyesi’ne kadın itfaiyeciler geliyor." ifadelerini kullandı.

Liyakat yalanı ortaya çıkan İmamoğlu’nun bu pişkin paylaşımı ikiyüzlülük olarak yorumlandı.

 

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