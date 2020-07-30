Sulu et kavurma nasıl yapılır? | Lokum gibi et kavurma tarifi

Kurban bayramına milyonlarca kişi çeşit çeşit en lezzetli kavurmanın nasıl hazırlanacağını araştırarak başlıyor. Tencerede sulu kavurma pişirmek isteyenler için güzel bir tarif derledik. İşte, sulu et kavurma tarifi…

Lokum gibi et kavurma tarifi

Malzemeler:

Yarım kilo kuşbaşı dana eti

1 adet soğan

Yarım çay bardağı sıvıyağ

1 yemek kaşığı tereyağı

4 su bardağı sıcak su

Tuz

Karabiber

Kekik

Sulu et kavurma nasıl yapılır?

Düdüklü tencereyi ocağa alın ve ısıtın.

Isınan yağa etleri atın ve kavurun.

Mühürleme işlemini etler sularını salana kadar sürdürün.

Et suyunu çektikten sonra 4 bu bardağı sıcak suyu tencereye alın.

Kaynamaya başlayınca, düdüklü tencerenin kapağını kapatın ve 20 dakika bu şekilde pişmeye bırakın.

Et pişerken soğanı doğrayın.

Etler piştikten sonra, düdüklü tencerenin kapağını açın.

Başka bir tencereye zeytinyağını ve tereyağını alın, yağ kızmaya başlayınca içerisine rendelediğiniz soğanı alın ve rengi pembeleşinceye dek kavurun.

Ardından suyuyla birlikte, pişmiş olan etleri de tencereye alın ve birlikte kıvam alıp, güzelce pişmeleri için, ocağın altını kısıp, tencerenin kapağını hafif aralık bırakarak, yaklaşık 15 dakika pişmeye bırakın.

Son olarak tuz ve baharatları ekleyip ocağın altını kapatın.

Afiyet olsun.