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Aktüel

Sultangazi'deki kent ormanında erkek cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
2020-06-09 14:06:57 -
Sultangazi'deki kent ormanında erkek cesedi bulundu

İSTANBUL (AA) - Sultangazi Belediyesi Kent Ormanı'nda, boğazı kesilmiş halde bir erkek cesedi bulundu.

Ormanda görev yapan ekipler, sabah saatlerinde boğazı kesik halde bir erkek cesediyle karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, cesedin 38 yaşındaki Salih K'ye ait olduğu belirlendi. Salih K'nin cesedi, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay yeni inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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