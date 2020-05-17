  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Turizm için 70 ülke ile yapılan görüşmelerde Türkiye'nin 'güvenli' olduğu vurgusu

KKTC'de orman yangını

65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman bitiyor?

Nasihat kabul etmeyen kalpler

Okullar ne zaman açılacak? 1 Haziran Pazartesi günü okullar açılacak mı?
için kalan
Aktüel

Sultangazi’de yaşlı vatandaşları belediye başkanı karşıladı

İSTANBUL (İHA) – Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında bugün ikinci kez dışarı çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar, Sultangazi’de Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun tarafından parkta karşılandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 17:05:19 -
Sultangazi’de yaşlı vatandaşları belediye başkanı karşıladı

İSTANBUL (İHA) – Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında bugün ikinci kez dışarı çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar, Sultangazi’de Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun tarafından parkta karşılandı. Yaşlı vatandaşlar önce Başkan Dursun ile bankta sohbet etti, daha sonra çocuklar gibi salıncaklarda sallandılar. Ortaya renkli görüntüler çıktı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 ay boyunca evlerinde olan 65 yaş üstü vatandaşlara bugün ikinci kez sokağa çıkma izni verildi. Sultangazi’de Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, yaşlı vatandaşları Masal Parkı’nda karşıladı. Burada yaşlı vatandaşlar ile sohbet eden Başkan Dursun, bir isteklerinin olup olmadığını sordu. Yaşlı vatandaşlar daha sonra parkta bulunan salıncaklarda çocuklar gibi sallanarak gönüllerince eğlendi. Çocuklar gibi eğlenen vatandaşların mutluluğu gözlerinden okundu.



"İnşallah güzel günler yakındır diyoruz"


Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Yaşlı vatandaşlarımız ile sohbet ettik. Tekrar dışarı çıkmak nasıl bir duygu onları anlamak istedik. Masal Parkı esasında çocuklarımızın eğlenmeleri için yapılan bir park ama bugün yaşlı ağabeylerimiz, ablalarımız da buradaydı gezdiler, eğlendiler. İnşallah güzel günler yakındır diyoruz. Güneşli günler geldi. İnşallah tez zamanda korona virüs bütün dünyanın gündeminden çıkar” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı