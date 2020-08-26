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Aktüel Sultangazi'de park halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi
Aktüel

Sultangazi'de park halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi

Park halinde bulunduğu yokuştan hareket ederek alevler içinde bir süre geri giden araç, duvara çarparak durabildi

Yeniakit Publisher
2020-08-26 21:04:13 -
Sultangazi'de park halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi

İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de park halindeyken yanmaya başlayan hafif ticari araç, bulunduğu yokuştan hareket ederek alevler içinde bir süre yol aldıktan sonra duvara çarparak durabildi.

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi 2850 Sokak'ta park halindeki bir hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada yanan araç, bulunduğu yerin yokuş olması nedeniyle hareket ederek alevler içinde geri gitmeye başladı. Araç, bir süre yol aldıktan sonra Avizeciler Sitesi duvarına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki bir ağaç da alev aldı.

Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan araç kullanılamaz hale geldi.


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