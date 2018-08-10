Sultangazi'de park halindeki araç alev topuna döndü

Sultangazi 75. Yıl Mahallesi 1254 sokakta park halindeki otomobil nedeni henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Otomobil alev alev yandığı sırada tehlikeye aldırış etmeyen bazı sürücülerin alevlerin sardığı ve patlama riski bulunan aracın yanından geçip yollarına devam etmesi dikkat çekti.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale etmesiyle yanan araç söndürüldü. Yanan araç kullanılamaz hale geldi.