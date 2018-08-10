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Sultangazi'de park halindeki araç alev topuna döndü

Park halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev topuna dönerek yandı.

10 Ağustos 2018 Cuma 12:45
Sultangazi'de park halindeki araç alev topuna döndü

Sultangazi 75. Yıl Mahallesi 1254 sokakta park halindeki otomobil nedeni henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Otomobil alev alev yandığı sırada tehlikeye aldırış etmeyen bazı sürücülerin  alevlerin  sardığı ve patlama riski bulunan aracın yanından geçip yollarına devam etmesi dikkat çekti.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale etmesiyle  yanan araç söndürüldü.  Yanan araç kullanılamaz hale geldi.

 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 12:45
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