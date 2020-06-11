  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sultangazi’de korkutan çatı yangını: Diğer binalara da sıçradı

Sultangazi’de 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 20:07:44 -
Sultangazi’de korkutan çatı yangını: Diğer binalara da sıçradı

Sultangazi’de 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangın binanın bitişiğindeki diğer binalara da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, vatandaşlar büyük korku yaşadı.


Alınan bilgiye göre, Sultangazi İsmet Paşa Mahallesi 114. Sokakta 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çatı katı alev topuna döndü. Yangın binanın bitişiğindeki diğer binalara da sıçradı. Yangını fark eden vatandaşlar korku ve panik içinde sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı