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Yerel

Sultangazi'de korku dolu anlar: 3 bina tahliye edildi

Sultangazi'de 2 bina arasında oluşan çatlak nedeniyle 3 bina tahliye edildi. Vatandaşların sokaktaki bekleyişi sürüyor. Ekipler olay yerine sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-23 07:13:00 - 2020-06-23 07:13:47
Sultangazi'de korku dolu anlar: 3 bina tahliye edildi

İstanbul'un Sultangazi ilçesi, Zübeyde Hanım Mahallesi 1299'uncu Sokak'ta yan yana bulunan 3 binadan gece saatlerinde ses gelmesi üzerine binalarda yaşayanlar evlerinden dışarıya çıktı. 

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ve itfaiye ekipleri çatlakların oluştuğu binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı.

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