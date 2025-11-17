Başı çeken iller belli oldu: Altın yatırımında inanılmaz değişim

Bankalardaki altın mevduatları, 3. çeyrekte geçen yıla göre neredeyse iki kat artarak 2,7 trilyon lirayı geçti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre geçen yılın 3. çeyreğinde 1 trilyon 364 milyar 21 milyon 689 bin lira olan bankalardaki altın mevduatı, bu yılın 3. çeyreği itibarıyla yüzde 99,1 artışla 2 trilyon 716 milyar 294 milyon 291 bin liraya çıktı. Altın mevduatı en çok olan il 907 milyar 143 milyon 271 bin lira ile İstanbul olurken, bu kenti 310 milyar 227 milyon 405 bin liralık altın mevduatıyla Ankara ve 159 milyar 485 milyon 650 bin lirayla İzmir takip etti.