THY / M&S Yeni Üyelik Kampanyası
0553 313 94 23

Sultangazi'de iş makinesi metrelerce yuvarlandı! 1 yaralı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yuvarlanarak yola devrilen iş makinesinin sürücüsü, aracın içinde sıkışarak yaralandı.

22 Aralık 2018 Cumartesi 18:03
Sultangazi'de iş makinesi metrelerce yuvarlandı! 1 yaralı

Sultangazi'de şantiye alanında çalışma yapan iş makinesi yuvarlanarak yola devrildi. Araç içinde sıkışan sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 16.30 sıralarında Cebeci Köyü yolunda meydana geldi. Yol kenarındaki şantiye alanı içinde çalışma yapan iş makinesi metrelerce aşağı yuvarlandı. Yolda ters dönen iş makinesinin sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş makinesi altında sıkışan yaralı sürücüyü kurtardı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 18:03
  1. İstanbul
  2. Sultangazi
  3. İş makinesi kazası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor! Çöl kaplanları sınır yolunda!
    1. Suriye sınırına askeri sevkiyat..
    2. Minibüsle 'dur' ihtarına uymayıp..
    3. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    4. Eskişehir'de durdurulan TIR'dan 53 bin..
    5. ASKON Genel Başkanlığı'na Orhan Aydın..
    6. Öztürk Yılmaz'dan Kemal..
    7. Uyuşturucu sattığı iddiasıyla Suriyeli..
    8. AFAD konutları teslim töreni
    9. Elektrik akımına kapılarak ölen işçi..
    10. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    11. ABD ve İran'ın Yemen konusunda gizlice..
    12. Sultangazi'de iş makinesi metrelerce..
    13. Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı..
    14. Süt prim desteği 25 kuruşa çıkacak
    15. Nizip'te uyuşturucu tacirlerine..
    16. "Çocuk İzlem Merkezi" açılışı
    17. Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa..
    18. Bahçeli, MHP'nin Aydın teşkilatını..
    19. Almanya'daki kitap sergisinde..
    20. Tatil yapan Alman turist kaldırıldığı..
    Binali Yıldırım 'affı' açıkladı, gözyaşlarını tutamadı!
    Binali Yıldırım 'affı' açıkladı, gözyaşlarını tutamadı!
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
    Fransa neden 'biz geleceğiz' dedi! İşte en büyük korkuları
    Fransa neden 'biz geleceğiz' dedi! İşte en büyük korkuları
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi

    Günün Karikatürü

    22 Aralık 2019
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti