  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sultangazi'de depremzedelere her gün iftar
Gündem

Sultangazi'de depremzedelere her gün iftar

Yeniakit Publisher
2023-03-27 15:27:00 - 2023-03-27 15:28:24
Sultangazi'de depremzedelere her gün iftar

İstanbul Sultangazi'de 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden sonra evleri yıkılan veya ağır hasar alan depremzedelere her gün iftar veriliyor.

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

Türkiye Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin yarasını sarmaya devam ediyor.

50 bini aşkın vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremlerin ardından devlet millet el ele vererek depremzedeler için seferber oldu.

Depremlerde evleri yıkılan veya ağır hasar alan depremzedelerin bir kısmı İstanbul'un Sultangazi ilçesine yerleştirildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İlçedeki devlet kurumları ve sivil toplum örgütleri başta olmak üzere vatandaşlar, depremzedeler için tüm gayreti gösteriyor. 

Depremzedelere her gün iftar

Kızılay Sultangazi şubesi deprem bölgesinden gelen vatandaşlara her gün 600 kişilik iftar veriyor.

İftar programına Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Selçuk Akyıldız, Kızılay Sultangazi Şube Başkanı Mesut Görgülü, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Sultangazi Şube Yöneticisi Yener Yiğit olmak üzere muhtarlar ve ilçedeki dernek başkanları katıldı.

Bomba patladı! İşte son anketin sonuçları
Bomba patladı! İşte son anketin sonuçları

Gündem

Bomba patladı! İşte son anketin sonuçları

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23