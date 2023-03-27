Sultangazi'de depremzedelere her gün iftar

RECEP YEŞİL İSTANBUL

Türkiye Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin yarasını sarmaya devam ediyor.

50 bini aşkın vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremlerin ardından devlet millet el ele vererek depremzedeler için seferber oldu.

Depremlerde evleri yıkılan veya ağır hasar alan depremzedelerin bir kısmı İstanbul'un Sultangazi ilçesine yerleştirildi.

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İlçedeki devlet kurumları ve sivil toplum örgütleri başta olmak üzere vatandaşlar, depremzedeler için tüm gayreti gösteriyor.

Depremzedelere her gün iftar

Kızılay Sultangazi şubesi deprem bölgesinden gelen vatandaşlara her gün 600 kişilik iftar veriyor.

İftar programına Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Selçuk Akyıldız, Kızılay Sultangazi Şube Başkanı Mesut Görgülü, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Sultangazi Şube Yöneticisi Yener Yiğit olmak üzere muhtarlar ve ilçedeki dernek başkanları katıldı.