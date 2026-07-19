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Ekonomi
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Maaşı düşük, primi yüksek çalışanlara kötü haber: Kısıtlama geldi, yürürlüğe girdi

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Maaşı düşük, primi yüksek çalışanlara kötü haber: Kısıtlama geldi, yürürlüğe girdi

Tasarruf finansman sektöründe, düşük sabit maaşla çalışıp yüksek performans primleriyle gelirini katlayan personeli yakından ilgilendiren kritik bir düzenleme yapıldı. 1 Temmuz itibarıyla, personelin yıl içinde alacağı toplam prim ödemeleri brüt ücret toplamının iki katını aşamayacak şekilde sınırlandırıldı. Sektördeki maaş ve prim dengesini baştan aşağı değiştiren bu kısıtlama, satış odaklı çalışan binlerce personeli şoke etti.

#1
Foto - Maaşı düşük, primi yüksek çalışanlara kötü haber: Kısıtlama geldi, yürürlüğe girdi

Tasarruf finansman sektörü büyümeye devam ediyor. Bankaların yerini alan sistem haline gelen faizsiz sadece hizmet bedeli kesintisiyle çalışan kurumlara yönelik yeni standartlar getiriliyor.

#2
Foto - Maaşı düşük, primi yüksek çalışanlara kötü haber: Kısıtlama geldi, yürürlüğe girdi

Bir süre önce Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun otoritesine giren sektörde yeni mesleki ilke kararlar yayımlandı.

#3
Foto - Maaşı düşük, primi yüksek çalışanlara kötü haber: Kısıtlama geldi, yürürlüğe girdi

Düşük maaşla işe başlayıp, primlerle yüksek ücret alan personellere kötü haber geldi. Sektörde genelde maaşlar düşük tutulup, hedefler konup yüksek prim elde ederek para kazanma öne çıkıyordu.

#4
Foto - Maaşı düşük, primi yüksek çalışanlara kötü haber: Kısıtlama geldi, yürürlüğe girdi

1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, personele bir takvim yılı içerisinde satış primi, teşvik primi, jestiyon, performans primi ve benzeri adlar altında yapılabilecek her türlü nakdi ve ayni ödemelerin toplam tutarının, ilgili personelin aynı takvim yılına ilişkin brüt ücretler toplamının 2 (iki) katını aşmayacak şekilde belirlenecek.

#5
Foto - Maaşı düşük, primi yüksek çalışanlara kötü haber: Kısıtlama geldi, yürürlüğe girdi

Başka bir deyişle 33 bin 30 lira olan asgari ücretin brüt tutarının 2 katı 66 bin 60 lira ediyor. Böylece bir takvim yılı içinde alınacak tutara çok kısa sürede ulaşılabiliyor.

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