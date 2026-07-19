Maaşı düşük, primi yüksek çalışanlara kötü haber: Kısıtlama geldi, yürürlüğe girdi
Tasarruf finansman sektöründe, düşük sabit maaşla çalışıp yüksek performans primleriyle gelirini katlayan personeli yakından ilgilendiren kritik bir düzenleme yapıldı. 1 Temmuz itibarıyla, personelin yıl içinde alacağı toplam prim ödemeleri brüt ücret toplamının iki katını aşamayacak şekilde sınırlandırıldı. Sektördeki maaş ve prim dengesini baştan aşağı değiştiren bu kısıtlama, satış odaklı çalışan binlerce personeli şoke etti.