Maaşı düşük, primi yüksek çalışanlara kötü haber: Kısıtlama geldi, yürürlüğe girdi

1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, personele bir takvim yılı içerisinde satış primi, teşvik primi, jestiyon, performans primi ve benzeri adlar altında yapılabilecek her türlü nakdi ve ayni ödemelerin toplam tutarının, ilgili personelin aynı takvim yılına ilişkin brüt ücretler toplamının 2 (iki) katını aşmayacak şekilde belirlenecek.