Sultangazi’de can pazarına dönen yangın: Alevlerden kaçarken 5 katlı binadan aşağı düştü

İstanbul Sultangazi Cebeci Mahallesi, 2587 Sokak’ta bulunan 5 katlı bir binada saat 13.45 sıralarında yangın çıktı. Sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüyerek çatıdan alevlerin yükselmesine neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İstanbul Sultangazi'de bulunan 5. katlı binanın çatısında çıkan yangında, dairede ailesiyle birlikte yaşayan yabancı uyruklu adamın su borusuna tutunduğu sırada düştüğü anlar anlar kameraya yansıdı.

Yangın, saat 13.45 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde 2587 Sokak'taki 5 katlı bir binanın çatısından çıkmıştı. Sobadan kaynaklı çıktığı iddia edilen yangının kısa sürede büyümesiyle çatıdan alevler yükselmişti. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti ve yangın bir süre sonra itfaiyenin müdahalesiyle söndürülmüştü.

Yangın sırasında 5’nci katta yaşayan yabancı uyruklu aileden bir kişi, panikleyerek camı kırdı. Daha sonra çatıdan aşağıya uzanan su borusuna tutundu. Bir süre tutunmaya çalışan adam, dayanamayarak aşağı düştü. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan adamın tedavisi sürüyor. Yaşanan panik anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

'YABANCI UYRUKLU 5 KİŞİ YAŞIYOR'

Mahalle Muhtarı İbrahim Demir, "Yangının sobadan kaynaklı çıktığını düşünüyoruz. Yabancı uyruklu insanların yaşadığı bir daire. Biri aşağı atladı. Hastaneye kaldırıldı. Yangının neden çıktığı itfaiye raporundan sonra belli olacak" dedi.

Osman Yıldırım isimli bir vatandaş, "Yabancı uyruklular yaşıyor. 5 kişi yaşıyor. Biri camı kırarak aşağı atladı. Eşiyle birlikte ambulansa gönderdik." diye konuştu.