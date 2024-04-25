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Yerel Sultangazi’de 4 katlı binanın bodrumunda çıkan yangın söndürüldü
Yerel

Sultangazi’de 4 katlı binanın bodrumunda çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2024-04-25 07:26:00 -
Sultangazi’de 4 katlı binanın bodrumunda çıkan yangın söndürüldü

Sultangazi'de 4 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İsmetpaşa Mahallesi 104. Sokak’taki 4 katlı binanın bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangının çıktığı dairede ikamet eden yabancı uyruklu vatandaşları tahliye etti.

Dumandan etkilenen 2 kişi ambulansta tedavi edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
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