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Aktüel

Sultangazi Kent Ormanı’nda boğazı kesilmiş ve yüzünde yanıklar olan bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Sultangazi Kent Ormanı’nda boğazı kesilmiş ve yüzünde yanıklar olan bir erkek cesedi bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 12:36:02 -
Sultangazi Kent Ormanı’nda boğazı kesilmiş ve yüzünde yanıklar olan bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Sultangazi Kent Ormanı’nda boğazı kesilmiş ve yüzünde yanıklar olan bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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