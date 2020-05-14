Sultangazi Belediyesinden engellilere doğum günü jesti

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Engelliler Haftası’nda doğum günü olan gençlere kendi elleriyle hediye verdi. Dursun, “Engelleri ortadan kaldırmak önce insanların zihninde başlar” dedi.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası’nda engelli bireylere unutamayacakları bir sürpriz yaptı. Başkan Dursun, bugün yeni yaşlarına girecek olan iki “Serebellar ataksi” hastası gencin evine giderek onlar için pasta getirdi, kendilerine hediye verdi. Belediye Başkanını karşılarında gören gençler büyük bir mutluluk yaşarken, hediyelerini alarak Başkan Dursun’a teşekkür etti.

“Engelleri ortadan kaldırmak önce insanların zihninde başlar”

Engelsiz bir Sultangazi oluşturmak için çalıştıklarını ifade eden Dursun, “Engelliler Haftası münasebetiyle bugün Sultangazi’de birçok engelli kardeşimizi ziyaret ediyoruz. Ben de bu ziyaretlerin bir parçası olarak bugün Habibler Mahallemizde iki genç kardeşimizin yanına geldim. Bu kardeşlerimizde ’Serebellar ataksi’ rahatsızlığı var. Bugün onların doğum günü olması sebebiyle kendilerini seçtik ve doğum günlerini kutladık. Rabbim onlara, sağlıkla sıhhatle güzel bir ömür versin inşallah. Anne ve babaların da fedakarlıkları son derece önemli. Onlar da aynı süreci yaşıyorlar ve bu engelleri aşmaları lazım. Engellilerin engellerini ortadan kaldırmak önce insanların zihninde başlar. Onlara yaşam standartlarına uygun caddeler, sokaklar, kaldırımlar yapabilirsek onlar için çok daha sağlıklı bir şehir olur. Bizler engelsiz bir Sultangazi oluşturmak için gayret ediyoruz. Bugün de engelli kardeşlerimizin yanında şöyle bir fotoğraf vermek istedik. Sağlıklı günler diliyorum. Korona günlerini yaşıyoruz, bu sebeple ’Evde kal’ diyoruz. Hepimiz evde kalalım, sağlıkla kalalım” dedi.

“Böyle bir şeyi hayal dahi edemezdim”

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun’un ziyaret ederek doğum gününü kutladığı gençlerden biri olan Fatih, “Başkanımızın bizi unutmaması, ziyaret etmesi ayrıca bir mutluluk sebebi. Çok mutlu oldum, çok duygulandım. Bu duygu anlatılamaz. Bizi unutmadığı için başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu sabah uyandığımda böyle bir şey yaşayacağımı tahmin dahi edemezdim. Açıkçası bana da çok büyük sürpriz oldu. Ben de 28 yaşıma girdim. Herkes evde kalsın” diyerek duygularını ifade etti.

Başkan Abdurrahman Dursun’un ziyaretinin ardından Sultangazi Belediyesi personelleri ilçede doğum günü olan engellilerin evlerine tek tek giderek pasta ve hediye sürprizi yapmaya devam etti.