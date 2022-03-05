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Ekonomi Sultangazi Belediyesi bin adet delinatör satın alacak
Ekonomi

Sultangazi Belediyesi bin adet delinatör satın alacak

Sultangazi Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre bin adet delinatör satın alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-03-05 14:18:00 -
Sultangazi Belediyesi bin adet delinatör satın alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Delinatör Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

İstekliler, teklif ettikleri ürüne ait 1 (bir) adet numuneyi ihale teklif dosyası ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar  istekli bilgileri, teklif edilen numune adı,miktarı  yazılı olduğu liste halinde ihale komisyonuna sunmaları zorunludur.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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