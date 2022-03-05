Sultangazi Belediyesi bin adet delinatör satın alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Delinatör Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

İstekliler, teklif ettikleri ürüne ait 1 (bir) adet numuneyi ihale teklif dosyası ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar istekli bilgileri, teklif edilen numune adı,miktarı yazılı olduğu liste halinde ihale komisyonuna sunmaları zorunludur.

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