Sultanbeyli’nde “Şefkat Eli” ekibi, 4 yılda bin 500 eve hizmet verdi

Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Darülaceze Vakfı işbirliğinde hayata geçirilen “Şefkat Eli” projesi kapsamında 4 yıl içinde yaklaşık bin 500 eve hizmet verildi.

Şefkat Eli ekibi, Sultanbeyli’de yaşayan, kendi kişisel bakımını ve evinin temizlik hizmetini yerine getiremeyen, yakınlarının bakmak istemediği 65 yaş üstü yaşlılar ile kronik rahatsızlığı bulunan engelli vatandaşlara evde kişisel bakım ve temizlik hizmeti veriyor. Bu çerçevede ev temizliği, çamaşır yıkama, ütü, yemek yapımı ve kişisel bakım gibi hizmet veriliyor. 2017 yılından bu yana 4 yıl içinde yaklaşık bin 500 eve temizlik ve bakım hizmeti verildi.

Çamaşırlar yıkanıyor, yemekler yapılıyor

Sultanbeyli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yapılan ev ziyaretlerinde Şefkat Eli projesine dâhil edilecek aileler belirleniyor. Ailelere ayda 2 kez proje kapsamında ev temizliği ve kişisel bakım hizmeti veriliyor. Yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan muhtaç vatandaşların evlerine giden personeller vatandaşların evlerini temizliyor, çamaşır ve bulaşıklarını yıkıyor, yemeklerini yapıyor. Ev temizlik hizmetinin yanı sıra kuaför hizmeti de veriliyor. Proje kapsamında evler yılda bir kez boyanıyor, tadilat gerektiren küçük tamir işleri yapılıyor, aylık olarak evler ilaçlanıyor ve dezenfekte ediliyor. Proje kapsamında bakıma muhtaç yaşlılara ve engellilere modern çağın bir gereği olarak insan onuruna yakışan hizmet veriliyor. Bunun yanında duygusal paylaşım ortamı oluşturularak, gerekli danışmanlık ve refakat hizmetleri de sunuluyor.

“Devletin şefkat elini hissettirmeye devam edeceğiz”

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, 65 yaş üstü ile engelli vatandaşların evlerinin temizliğini, kişisel bakımlarını ve diğer tüm ihtiyaçlarını karşıladıklarını; bugüne kadar bin 500 hane temizliği gerçekleştirdiklerini belirtti. Kubilay, “İlçemizde ihtiyaç sahibi, kimsesiz olan tüm vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Devletimizin şefkat elini kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşlarımıza hissettirmeye devam edeceğiz” dedi.