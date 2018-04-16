Sultanbeyli'de yangın!

Alınan bilgiye göre, Orhangazi Mahallesi, Battalgazi Caddesi'ndeki bir inşaat yalıtım malzemeleri deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Depoda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.