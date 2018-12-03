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Sultanbeyli’de tapu heyecanı

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin’in gayretleriyle sonuçlanan mülkiyet probleminde, tebligatlarını aldıktan sonra müracaat eden vatandaşlar tapusunu aldı.

03 Aralık 2018 Pazartesi 13:19
Sultanbeyli’de tapu heyecanı

Sultanbeyli’nin 100 yıllık tapu sürecinde sona gelindi ve hisseli parsellerin tapuları dağıtılmaya başlandı. Belediye Başkanı Hüseyin Keskin’in gayretleriyle sonuçlanan mülkiyet probleminde, tebligatlarını aldıktan sonra müracaat eden vatandaşlar tapusunu aldı.

Ödemeler 2B’ye göre planlandı

Rabbime şükürler olsun, ilçemizin en büyük sorununu çözdük’’ diyen Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, ’’Ekipler ilçemizin tamamında kadastro çalışmalarını sürdürüyor.  Kadastro çalışmalarının bittiği etaplarda tebligatları teslim ediyoruz. Ardından müracaatta bulunanlar hemen tapularını alıyor. Ödeme koşullarını tamamen 2B’ye göre planladık. Taksit imkânlarımız, indirimlerimiz mevcut. İlçemize hayırlı olsun. Sultanbeyli’nin en büyük sorununun çözümünde büyük destek veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Meclis Başkanımız Sayın Binali Yıldırım’a, bakanlarımıza, milletvekillerimize teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Keskin ayrıca tapu tebligatlarını alan ilçe sakinlerinin belediyeye müracaat etmeleri gerektiğini vurguladı.

Şükranlarımı sunuyorum

Tapusunu alan İsmail Kadıoğlu, tapusuna kavuştuğu için mutlu olduğunu kaydederek, “Yıllarca bugünü bekledik. Her zaman içimizde bir korkuyla yaşadık. Bugün gelinen noktada mülkümüzün sahibi olduk. Emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 13:19
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