Sultanbeyli’de STK’lar Gazze, Sudan ve Suriye’ye 5 tır yardım gönderdi

“İyilik Soğuk Geçirmez” projesi çerçevesinde şu ana kadar Gazze, Suriye ve Sudan’a 20 tır insani yardım malzemesi gönderen Sultanbeylili sivil toplum kuruluşları, düzenlenen programda 5 tır yardım malzemesi daha gönderdi. Sultanbeyli İlçe Müftülüğünün önünde düzenlenen uğurlama töreni Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Uğurlama törenine, Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Gönderilen tırlarda, gıda, hijyen malzemeleri, çocuk mamaları, montlar, botlar ve temel ihtiyaç malzemeleri yer aldı.

İHH yardım kampanyasına 10 tır ile destek oldu

İHH Sultanbeyli Temsilcisi Seyhan Yaban burada yaptığı konuşmada, İHH’nın Gazze’de temiz su, sıcak yemek, bebek maması, battaniye ve ameliyat desteği gibi birçok farklı alanda çalışmalarda bulunduğunu belirtti. Yaban, tırların hazırlanmasına destek veren tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederek, ay sonuna kadar tır sayısının 30'a çıkarılmasının hedeflendiğini kaydetti. Yaban, İHH’nın kampanyaya 10 tır ile destek olduğunu belirtti.

“Örnek bir çalışma”

Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, böyle güzel organizasyonda bir araya geldikleri için duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şahin, "İyilik Soğuk Geçirmez" yardım kampanyasının birçok kurumun destek verdiği örnek bir çalışma olduğunu belirtti. Şahin, "Dünya zor bir dönemden geçiyor. Her gün yeni zulümler, her gün yeni sıkıntılar yaşanıyor. Özellikle de

bölgemiz ve Müslüman coğrafyası bunu en çok yaşayan bölgelerden birisi. Ama ne kadar zulmederlerse etsinler ne kadar sıkıntıya sokarlarsa soksunlar, bunun altından bu millet ve bölge kalkacaktır." diye konuştu.

Gönderilen yardım tırı sayısı 25'e çıktı

Belediye Başkanı Ali Tombaş, bu yardımların Sultanbeyli halkı ve gönüllülerin katkılarıyla yapıldığını hatırlattı. Tombaş, "Gazze'ye her ay yaklaşık 1,5 milyon liralık kaynakla sıcak yemek dağıtımı yaptık. Bu uygulama yaklaşık 7 aydır sürüyor. Yardımlar, bölgedeki ihtiyaç sona erene kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.

İlçe Müftüsü Bilal Albayrak'ın dua ettiği törende yardım tırlarından 2'si Gazze'ye, 2'si Suriye'ye ve 1'i de Sudan'a olmak üzere toplam 5 tır yolcu edildi.