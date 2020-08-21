  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sultanbeyli'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı
Aktüel

Sultanbeyli'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 17:54:38 -
Sultanbeyli'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirlerine ilişkin genelgesi doğrultusunda, Sultanbeyli'deki pazar ve iş yerleri denetlendi.

Sultanbeyli Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Metin Kubilay başkanlığında gerçekleştirilen denetimde, Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dinç'in yanı sıra İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile belediyenin zabıta memurları da hazır bulundu.

Kubilay ve beraberindeki ekip, pazar girişlerinde el antiseptiği bulunup bulunmadığını, sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyulup uyulmadığını ve gıda maddelerinin uygun koşullarda satılıp satılmadığını kontrol etti.

Ayrıca denetimlerde, pazar yerlerindeki esnaf ile vatandaşlar maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmeleri konusunda uyarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kubilay, önceliklerinin halk sağlığını korumak olduğunu vurgulayarak, oluşturdukları ekiplerce ilçedeki çok sayıda iş yerinin de salgınla mücadele kapsamında denetlendiğini aktardı.

Kubilay, iş yerlerine yapılan denetimlerde hijyen, maske takma ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığının kontrol edildiğini belirterek, "Ekiplerimiz bu süreçte iş yerlerini dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Toplum sağlığı korumak için ilçemizdeki denetimlerimiz artarak devam edecek. Vatandaşlarımızdan ricamız kontrollü sosyal hayat sürecinde tedbiri elden bırakmamaları ve kurallara sıkı sıkıya uymalarıdır." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sırbistan Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken sözler: Artık Ayasofya kilisemiz yok ama...
Dünya

Sırbistan Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken sözler: Artık Ayasofya kilisemiz yok ama...

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Aziz Sava Katedrali hakkında 'Ortodoks Hıristiyanlar için yeni Ayasofya' nitelemesinde bulundu. ..
Erdoğan talimatı verdi! 'Osmanlı' modeli geliyor: Esham!
Ekonomi

Erdoğan talimatı verdi! 'Osmanlı' modeli geliyor: Esham!

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısında koronavirüs pandemisinin ekonomiye olan etkisi azaltmak amacıyla Osmanlı Devleti’..
Herkes müjdeyi konuşurken Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken Erdoğan çıkışı
Siyaset

Herkes müjdeyi konuşurken Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken Erdoğan çıkışı

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklayacağı müjdeye odaklanmışken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan her zamanki gi..
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı