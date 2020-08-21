Sultanbeyli'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirlerine ilişkin genelgesi doğrultusunda, Sultanbeyli'deki pazar ve iş yerleri denetlendi.

Sultanbeyli Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Metin Kubilay başkanlığında gerçekleştirilen denetimde, Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dinç'in yanı sıra İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile belediyenin zabıta memurları da hazır bulundu.

Kubilay ve beraberindeki ekip, pazar girişlerinde el antiseptiği bulunup bulunmadığını, sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyulup uyulmadığını ve gıda maddelerinin uygun koşullarda satılıp satılmadığını kontrol etti.

Ayrıca denetimlerde, pazar yerlerindeki esnaf ile vatandaşlar maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmeleri konusunda uyarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kubilay, önceliklerinin halk sağlığını korumak olduğunu vurgulayarak, oluşturdukları ekiplerce ilçedeki çok sayıda iş yerinin de salgınla mücadele kapsamında denetlendiğini aktardı.

Kubilay, iş yerlerine yapılan denetimlerde hijyen, maske takma ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığının kontrol edildiğini belirterek, "Ekiplerimiz bu süreçte iş yerlerini dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Toplum sağlığı korumak için ilçemizdeki denetimlerimiz artarak devam edecek. Vatandaşlarımızdan ricamız kontrollü sosyal hayat sürecinde tedbiri elden bırakmamaları ve kurallara sıkı sıkıya uymalarıdır." ifadelerini kullandı.