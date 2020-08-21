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Aktüel Sultanbeyli'de "İlçe Filyasyon Takip Kurulu Toplantısı" yapıldı
Aktüel

Sultanbeyli'de "İlçe Filyasyon Takip Kurulu Toplantısı" yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 18:07:23 -
Sultanbeyli'de "İlçe Filyasyon Takip Kurulu Toplantısı" yapıldı

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli'de, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ve İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda, "İlçe Filyasyon Takip Kurulu" toplantısı düzenlendi.

Sultanbeyli Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe Kaymakamı Metin Kubilay başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dinç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Çağlar, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Burak Kaya, İlçe Müftüsü Hasan Erdoğan, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Enis Sadi Özek ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İlknur Tatar da yer aldı.

Toplantıda, İlçe Sağlık Müdürü Kaya yaptığı sunum ile filyasyon çalışmaları hakkında kurulu bilgilendirdi. Kaya, ilçedeki aktif vaka sayında hazirana göre temmuzda yaklaşık yüzde 30 azalma olduğu bilgisini paylaşırken, vatandaşların maske, mesafe ve temizlik kurallarına daha çok uyması halinde aktif vaka sayısında düşüşün devam edeceğini kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, kurumlar arasında filyasyon çalışmalarındaki iş birliğinin artarak devam edeceğinin altını çizdi.

Kovid-19 tanısı konulan hasta ve temaslıların evlerde izolasyon ve karantina süreçlerinin "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu"nca denetleneceğini aktaran Kubilay, "Çalışmalarından ötürü destek veren tüm kurumlara teşekkür ederim. Bütün vatandaşlarımızın maske, mesafe ve temizlik tedbirlerine uyması gerekmektedir." ifadesini kullandı.

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