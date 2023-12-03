Sultanbeyli’de Engelsiz Yaşam Merkezi açıldı

Hayırsever iş insanı Dr. Ahmet Ayyıldız’ın bağışlarıyla hayata geçirilen engelsiz yaşam merkezinin açılışı yapıldı. Bin 426 metrekare kapalı alana sahip olan çok fonksiyonlu merkezi engelli bireylerin hayata katılabileceği, yaşamın için de olabileceği imkanlar sunuyor. Atölyeleri, eğitimleri, terapi odalarıyla tam donanımlı olarak hizmet verecek olan Engelsiz Yaşam Merkezi’nin Sultanbeyli’deki engelli bireylerin hayatını kolaylaştırması hedefleniyor.

Açılış programına AK Parti İstanbul Milletvekilleri İsmail Erdem, Yahya Çelik, Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Hayırsever İş İnsanı Dr. Ahmet Ayyıldız ve ailesi ile çok sayıda ilçe sakini katıldı.

Engelsiz parkının, terapi havuzunun bulunduğu merkezde bireylerin hobi edinmelerinden ziyade üretime katılmalarını, meslek edinmelerini ve topluma entegre olmalarına sağlamak amacıyla eğitimler verilecek. Diğer taraftan engelli bireylerin ulaşmakta zorluk yaşadıkları maddi boyutu yüksek olan eğitimlere öncelik verilecek. Engelsiz yaşam merkezinde müzik eğitimi, resim eğitimi, dil ve konuşma terapisi, özel eğitim, duyu bütünleme- ergoterapi, fizyoterapi-uzay terapi, hipoterapi - teknoterapi ,bağımsız yaşam becerileri eğitimleri, sporla rehabilitasyon, ahşap boyama, takı, filografi, kaligrafi, ebru sanatı, taş boyama, tekstil kursları ve psikolog hizmeti verilecek.

Diğer taraftan merkez bünyesinde ilçede yaşayan dezavantajlı bireylere kuaför hizmeti, hasta yatağı desteği, hasta öz bakım malzemeleri verilecek. Ayrıca engelli bireyler akülü araçlarının bakımı için merkezden destek alabilecek.

Açılış programında konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Engelsiz yaşam merkezimize ismini verdiğimiz ve pandemi sürecinde hayatını kaybeden Ayşe Ayyıldız hanımefendiye Allah’tan rahmet diliyorum. Bağışlarıyla projemizin yapımını üstlenen hayırsever iş insanımız Dr. Ahmet Ayyıldız’a şahsım, çalışma arkadaşlarım ve Sultanbeyliler adına teşekkür ediyorum. Kültürden sanata, spordan siyasete, eğitimden sosyal faaliyetlere kadar her alanda başarılarıyla gurur vesilemiz olan tüm engelli kardeşlerimin şimdiden 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ilçemizin gelişmesindeki en büyük engel olan mülkiyet sorununun bu dönem içerisinde çözülmesi ile Sultanbeyli’mizde vizyon eserlerimizi arka arkaya sizlerin hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Burada en çok engelli bireylerin ulaşmakta zorluk yaşadıkları eğitimlere öncelik verdiğimizi belirtmeliyim. Bu sayede engelli bireylerin ve ailelerinin ihtiyaç duydukları hizmetlere kolaylıkla ulaşmalarını sağlamak istiyoruz. Engelsiz yaşam merkezinde engelli bireylerin hobi edinmelerinin yanında üretime katılmalarını, meslek edinmelerini ve topluma entegre olmalarını sağlamayı amaç edinerek bugünkü haline getirmiş olduk. Çok fonksiyonlu yaşam merkezinde 11 farklı çeşit atölye planlanacaktır. Bütün eserlerimiz Sultanbeyli’nin daha da iyi bir noktaya gelmesi için. Allah izin verirse Sultanbeyli’mize daha büyük hizmetleri, daha büyük projeleri getirmeye devam edeceğiz. Sultanbeylimiz bizim için çok kıymetli. Sultanbeyli’nin kapılarını tüm dünyaya açtık, açmaya da devam edeceğiz” dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Açılış programında konuşan ve merkezin yapımında emeği olan Hayırsever İş İnsanı Dr. Ahmet Ayyıldız ise “Dün ve bugün içini gördükten sonra fonksiyonlarını gördükten sonra yaptığımız için ne kadar önemli olduğunu gördüm. Yaptığımıza değdi. Burada çok güzel hizmetler verilecek. Böylesine bir engelsiz yaşam merkezi bu bölgede yok. 6.300 engelli bireyden bahsediliyor. Onlara hizmet vereceğimiz için çok mutluyum. Yapılanları gördükten sonra ’iyi ki yapmışım’ dedim” ifadelerini kullandı.