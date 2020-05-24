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Sultanbeyli Vefa Sosyal Destek ekibi, aileleri şehitlerinin mezarlarına götürdü

Yeniakit Publisher
2020-05-24 16:47:16 -
Sultanbeyli Vefa Sosyal Destek ekibi, aileleri şehitlerinin mezarlarına götürdü

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli Vefa Sosyal Destek Grubu, Ramazan Bayramı dolayısıyla Sultanbeyli'de yaşayan şehit ailelerini Sultanbeyli ve Edirnekapı'da bulunan şehit mezarlıklarına götürdü.

Sultanbeyli Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehit aileleri şüheda ile buluşturuldu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından mezarlık ziyareti için muaf tutulan şehit yakınlarından Sultanbeyli'de şayan şehit yakınları, Sultanbeyli Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından kabirlere götürüldü, Kur'an okunarak, dualar edildi.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, yaptığı açıklamada tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını tebrik etti.

Kubilay, şunları kaydetti:

"Milletimiz kutsal değerlerimiz olan vatan, millet, devlet ve bayrağı söz konusu olduğunda gerekirse şehadet mertebesine ulaşmaktan veya yaralanıp gazi olmaktan asla çekinmemiştir. Yüce dinimiz en büyük mertebenin peygamberlikten sonra şehitlik olduğunu belirtmiştir. Yüce Yaradan Kur'an-ı Kerim'de 'Şehitler için ölüler demeyiniz, onlar diridirler, ama, siz anlayamazsınız' diyerek, şehitlerin Allah katındaki imtiyazlarını en istisnai ve çarpıcı şekilde ifade etmiştir. İşte, Türk Milleti, milli karakterinden kaynaklanan istiklal ve bağımsızlığına düşkünlüğünün yanı sıra, yüce dinimizin gazilik ve şehitlik için biçtiği payeye de muhatap olabilmek konusunda her zaman kararlı ve istekli olmuştur, bu, bizim milli karakterimizdir."

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