Sultanbeyli Kitap Fuarı ziyaretçilerini bekliyor

Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Sultanbeyli Kitap Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı. “Kitapların Başımızın Üstünde Yeri Var” sloganıyla düzenlenen ve 6 Ekim’e kadar açık kalacak olan fuar, Türkiye’nin önde gelen yayınevlerini ve yazarlarını ağırlıyor. Sultanbeyli Kent Meydanı’nda düzenlenen fuarın açılış programında konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, fuarın açılışını gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını söyledi. Keskin, kitap fuarını ilçelerine hediye ettiklerini ve kendilerinden sonra da sürmesini dilediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti: “Sanat, kültür ve bilimle hepimizin dünyasında açılan pencereler, bizi yeni dünyalara davet eder. Bu aynı zamanda geçmişle gelecek arasında kuracağımız bağın da anahtarıdır. İnsan, hayal kurduğu müddetçe insandır. Kitabın bize bıraktığı biraz bu hayalleri gerçekleştirmede üzerine koyacağımız yeni değerlerle birlikte gelişir ve büyür. Bu bahsettiğim girizgâhı ecdadımız medeniyetler boyunca taşımıştır. Bize oradan kalan bir külliyat hazinemiz söz konusudur. Bizim görevimiz gelecek nesillere ecdadımızın bayrağını taşıyan değerli yazarlarımızın eserlerini tanıtmak, onları öncü konumda tutmaktır.’’