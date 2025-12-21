Sultanbeyli kendi asfaltını üretecek

ALİ KANTARCI İSTANBUL

Sultanbeyli’nin altyapı ihtiyacını yerinde ve daha ekonomik şekilde karşılamayı hedefleyen tesis, aynı zamanda üretim, istihdam ve maliyet avantajı sağlamasıyla dikkat çekiyor. Ayda 50 bin ton asfalt üretim kapasitesine sahip olan tesisin, ilçenin yanı sıra çevre il ve ilçelerin de asfalt ihtiyacına katkı sunması bekleniyor. Asfalt Üretim Tesisi’nin açılış töreni; Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, AK Parti ilçe yöneticileri, meclis üyeleri, kurum temsilcileri ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi. Burada konuşan Başkan Tombaş, tesisin Sultanbeyli’nin altyapı gücünü artıracağını belirterek, şunları söyledi: “Yılda ortalama 50 bin ton asfalt serimi gerçekleştiriyoruz. Asfalt temini için araçlarımız 50-60 kilometre uzaklıktaki Gebze’de bulunan tesislere gitmek zorunda kalıyordu. Bu da hem zaman kaybına hem de ciddi yakıt maliyetlerine neden oluyordu. Bu tesis sayesinde hem zamandan kazanacağız hem de maliyetleri düşürüp tasarruf edeceğiz. 4 bin metrekare alan üzerine kurulu tesis saatte 240 ton, günde 2 bin 400 ton ve ayda ise en az 50 bin ton asfalt üretim kapasitesine sahip. Artık Sultanbeyli’nin asfalt ihtiyacını kilometrelerce uzaktan değil, kendi evimizden, bu tesisten karşılayacağız. Ayrıca çevre kentlere de Sultanbeyli de üretilen asfalt gidecek. 120 milyon TL yatırım değerine sahip tesiste şimdiye kadar 50 kişi istihdam edildi.”