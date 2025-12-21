Vatandaşlardan binlerce dilekçe! İşte TBMM'ye gelen en dikkat çekici talepler

Komisyona iletilen dilekçelerde engelli bireylerin haklarına ilişkin talepler de yer aldı. Başvurularda, Anayasa'daki "özürlüler" ibaresinin "engelliler" olarak değiştirilmesi, engelli bireylere yönelik Anayasa'da daha kapsamlı hükümlere yer verilmesi istendi. Ayrıca işitme engelli bireylerin, motorlu taşıt alımlarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinden yararlanan engel grupları arasına dahil edilmesi ve engelli kamu görevlilerinin isteği dışında yer değiştirmesinin kanunla güvence altına alınması talepleri de dilekçelerde yer buldu. Bazı başvurularda, tehlike arz eden ırk köpeklerin beslenmesine yönelik cezaların artırılması, çevreyi kirletme ve sigara içme yasağına ilişkin daha caydırıcı düzenlemeler yapılması istendi. Kafe ve restoranların açık alanlarında sigara içilmesinin kısıtlanması ya da tamamen yasaklanması talebi de Komisyon'a iletilen dilekçeler arasında yer aldı. İncelemelerde, bu taleplerin hayata geçirilebilmesi için yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğu vurgulandı. Bir başka dilekçede ise anlık mesajlaşma uygulamalarında 112 Acil Servis hattına ait hesap tahsis edilmesi talep edildi.