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Aktüel

Sultanbeyli Kaymakamlığı'ndan yaşlılara destek

Yeniakit Publisher
2020-05-30 20:34:15 -
Sultanbeyli Kaymakamlığı'ndan yaşlılara destek

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Darülaceze Vakfı işbirliğinde hayata geçirilen "Şefkat Eli" projesiyle, 65 yaş üstü yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olan engelli vatandaşlara evde kişisel bakım ile temizlik hizmeti veriliyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan muhtaç vatandaşların evlerine giden ekipler, vatandaşların evlerini temizliyor, çamaşır ve bulaşıklarını yıkıyor ve yemek yapıyor. Vatandaşlara ev temizlik hizmetinin yanı sıra kişisel bakımları için kuaför hizmeti de veriliyor.

- Evler boyanıyor, tadilat yapılıyor

Proje kapsamında evler yılda bir kez boyanıyor, tadilat gerektiren küçük tamir işleri yapılıyor, aylık olarak ilaçlanıyor ve dezenfekte ediliyor. Bakıma muhtaç yaşlılara ve engellilere gerekli danışmanlık ile refakat hizmetleri de sunuluyor.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, konuya ilişkin yaptığı açıklamada yaşlıların baş tacı olduğunu vurgulayarak, şunları ifade etti:

"Kıymetli büyüklerimiz için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Bizler her zaman onların hizmetindeyiz. Özellikle Covid-19 salgını sürecinde yaşlılarımızın kapılarını tek tek çalarak, temel ihtiyaçlarını ve temizlik hizmetlerini yerine getirdik. Sosyal devlet olmanın bilinciyle 2017'den bugüne Şefkat Eli Projesi kapsamında 450 bin lira bütçeyle 1600 hane temizliği gerçekleştirdik. İlçemizde ihtiyaç sahibi, kimsesiz tüm vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Devletimizin şefkat elini, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşlarımıza hissettirmeye devam edeceğiz."


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