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Ekonomi Sultanbeyli Belediyesi ihaleyle “ekmek” alacak
Ekonomi

Sultanbeyli Belediyesi ihaleyle “ekmek” alacak

Sultanbeyli Belediye İşletme Müdürlüğü, 2021 yılı ekmek alımını 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edecek.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 14:23:00 -
Sultanbeyli Belediyesi ihaleyle “ekmek” alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre belediye, 2021 yılı için belediye sosyal tesislerine 11 kalem ekmek alımı yapacak.

Konuyla ilgili olarak ilanda “Sözleşme imzalandığının, İdare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren işe başlanacaktır. İşin süresi sözleşme imzalanması ve işe başlama tutanağının tebliğinden itibaren 31.12.2021 tarihine kadar olan kısımdır. İşin en geç 31.12.2021 tarihinde bitirilmesi esastır. Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 31.12.2021 tarihine kadar İdarenin talebi doğrultusunda yüklenici peyderpey teslimi gerçekleştirecektir.” ifadelerine yer verildi.

İhale, T.C Sultanbeyli Belediye Başkanlığı, Meclis Toplantı Salonu - Abdurrahmangazi Mah. Belediye Cad. No:4 Sultanbeyli/İstanbul adresinde 06.04.2021 tarih ve saat 10:30’da gerçekleştirilecek.

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