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Gündem Sultanahmet ve Taksim'de Zara ile McDonald's protestosu!
Gündem

Sultanahmet ve Taksim'de Zara ile McDonald's protestosu!

Yeniakit Publisher
2023-12-18 17:59:00 -

Sultanahmet'te McDonald's şubesinin önüne giden bir grup genç, pet şişe içindeki kan görünümlü kırmızı sıvıyı yere dökerek Gazze'de katliam yapan İsrail'i protesto etti. Aynı grup daha sonra da Taksim'deki Zara mağazasının önüne kefenlenmiş bebek maketlerini bırakarak eylemlerine devam etti.

Katil İsrail'in Gazzeli mazlumlara yönelik saldırıları sürerken, Türkiye Müslüman kardeşlerine boykotla destek veriyor.

Siyonistlere destek veren Zara mağazaları ile McDonald's da boykot edilen firmalar arasında.

Önce McDonald's ardından Zara!

Hafta sonu boykotun önemine dikkat çekmek isteyen bir grup, İstanbul Sultanahmet ve Taksim meydanlarında eylem düzenledi.

Kan görünümlü kırmızı boyayı pet şişeye dolduran bir grup genç, Sultanahmet'teki McDonald's şubesine gitti. İsrail'i protesto etmek için şişedeki kan görünümlü sıvıyı restoranın önüne döken grup daha sonra da Taksim'e geçti. Zara mağazasının önüne giden grup, yanlarında getirdikleri kefene sarılı bebek maketlerini iş yerinin önüne bırakarak Taksim'den ayrıldı.

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