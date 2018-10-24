Sultanahmet Camii içinde inithar etmek için çıktı! Dal kırılınca...

İstanbul'da Sultanahmet Camii içindeki ağaca çıkan bir şahıs intihar girişiminde bulundu. Şahsı ağaçta gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ikna çalışmalarına başlarken itfaiye ekipleri de önlem olarak ağacın altına branda açtı. Bu sırada şahsın üzerinde durduğu dal kırıldı. Ağaçtan yere düşen şahıs itfaiyenin açtığı branda sayesinde hayatta kaldı.