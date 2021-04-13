  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan açıkladı! 'Sevinçleri kursaklarında kalsın, ASELSAN üretiyor'

Türkiye'den savaş tarihini değiştirecek adım! TCG Anadolu'yu yakın takibe aldılar

Türkiye İnsan Hakları Vakfı’ndan rezil çalışma! Gülünç duruma düştüler

Rusya'nın Türkiye kararı Rusları fena kızdırdı! Putin'e büyük şok

Yine algı yaparken yakalandılar! Domates kızarıyor yüzleri kızarmıyor

Turistlerden 4 bin dolar çalan ‘yankesici’ taksici terörü kamerada

21 binada yaşayan 900 kişi dışarıda kaldı! Beştepe'nin tuvaletinden çıkmayan takozlar odası nerede?

Bölgede gerilim had safhada! Rus medyası savaş için tarih verdi

Dünya Karadeniz'deki gerilime kilitlenmişken... O bölgede savaş jetler kalktı savunma sistemleri çalıştı

Arap ülkesinden bomba açıklama: Türkiye ile büyük şeyler yapmak istiyoruz
Gündem Sultanahmet, Beyazıt ve Eyüpsultan meydanları orucun ilk gününe sessiz girdi
Gündem

Sultanahmet, Beyazıt ve Eyüpsultan meydanları orucun ilk gününe sessiz girdi

İstanbul'da ramazanın ilk günü iftar vakti trafikteki yoğunluk azaldı. Geçmiş ramazanlarda büyük ilgi gören Sultanahmet, Beyazıt ve Eyüpsultan meydanları ise Kovid-19 tedbirleri nedeniyle orucun ilk gününe sessiz girdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 20:19:00 -
Sultanahmet, Beyazıt ve Eyüpsultan meydanları orucun ilk gününe sessiz girdi

İstanbul'da ramazanın ilk günü iftar vakti trafikteki yoğunluk azaldı.

İBB Trafik Yoğunluğu Haritasına göre kent genelinde saat 19.55 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 10 olarak ölçüldü.

İstanbul genelinde diğer günlere oranla söz konusu saatlerde hem Avrupa hem de Anadolu yakasında ana arterlerdeki trafik yoğunluğunda azalma gözlendi.

Bu arada vatandaşlar iftar saati yaklaştıkça ramazan ayının ilk pidelerinden alabilmek için fırınlar önünde sıraya girdi.

Geçmiş ramazanlarda büyük ilgi gören Sultanahmet, Beyazıt ve Eyüpsultan meydanları ise Kovid-19 tedbirleri nedeniyle orucun ilk gününe sessiz girdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
SİHA'lar ile ilgili skandal adım: İptal etme kararı aldık
Dünya

SİHA'lar ile ilgili skandal adım: İptal etme kararı aldık

Dağlık Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtaran Azerbaycan'ın tarihi başarısı sonrası Kanada'dan küstah bir açıklama geldi.
Sırasını beklemeyen savcı kendisini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdı
Yerel

Sırasını beklemeyen savcı kendisini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdı

Osmaniye Devlet Hastanesi ortapedi bölümüne muayene olmak için gelen cumhuriyet savcısı, sırası gelmeden kendisine bakmayan doktoru gözaltın..
Şamil Tayyar, ‘Açıklama geldi’ dedi ve olay çağrıyı yaptı: Dağılabilirsiniz
Gündem

Şamil Tayyar, ‘Açıklama geldi’ dedi ve olay çağrıyı yaptı: Dağılabilirsiniz

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, Türk SİHA'larının tarihin akışını değiştirdiğini belirterek dikkat çeken bir paylaşımda bulundu...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay