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Aktüel

Sultan Sazlığı'nın "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar kentte sevinçle karşılandı

Yeniakit Publisher
2020-05-13 16:00:44 -
Sultan Sazlığı'nın "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sultan Sazlığı Sit Alanı'nın "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kayseri'nin Yeşilhisar, Yahyalı ve Develi ilçe sınırlarında bulunan Sultan Sazlığı Sit Alanı'nın, koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesiyle "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesi, kentte memnuniyetle karşılandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, her yönüyle turizm şehri yapmak istedikleri Kayseri'nin, en önemli değerleri arasında Sultan Sazlığı'nın da bulunduğunu belirtti.

Sultan Sazlığı'nın, 300'ü aşkın kuş türü, 600 bini aşkın su kuşuna ev sahipliği yaptığı ve bu yönleriyle ülkenin en önemli doğal alanlarından biri olduğuna dikkat çeken Büyükkılıç, bu alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirildiğini ifade etti.

Yapılan değerlendirme sonucu Yeşilhisar, Yahyalı ve Develi sınırları içerisinde yer alan Sultan Sazlığı'nın "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildiğini vurgulayan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle alınan kararın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini kaydetti.

Memduh Büyükkılıç, alınan karardan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

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