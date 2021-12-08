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Yerel Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda korkutan yangın
Yerel

Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda korkutan yangın

Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 01:26:00 -

Akşam saatlerinde Kayseri'nin Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçesi sınırları içinde bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı.

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler sazlığın bir bölümünü kapladı. Alevleri gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

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