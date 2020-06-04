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Aktüel

Sultan Sazlığı Milli Parkı Rehabilitasyon Merkezi yaralanan kuşların imdadına yetişecek

Kayseri Milli Parklar Şube Müdürü Harun Dindar, Sultan Sazlığı Milli Parkı içerisinde yer alan kuş rehabilitasyon merkezinde incelemelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 15:23:29 -
Sultan Sazlığı Milli Parkı Rehabilitasyon Merkezi yaralanan kuşların imdadına yetişecek

Kayseri Milli Parklar Şube Müdürü Harun Dindar, Sultan Sazlığı Milli Parkı içerisinde yer alan kuş rehabilitasyon merkezinde incelemelerde bulundu.


300 den fazla kuş çeşidiyle biyoçeşitlilik yönünden çok zengin olan Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda yaralı yaban hayvanlarına artık anında ve yerinde müdahale edilebilecek. Hem milli park alanında yaralı, hasta ve bakıma muhtaç yabanları hem de yakın yerleşim yerlerinden gelen yaralı ve bakıma muhtaç yaban hayvanları daha önce imzalanan protokol kapmasında ERÜ Veterinerlik Fakültesine götürülüyordu. Milli Parklar Müdürlüğü bünyesinde göreve yeni başlayan Veteriner Hekim Murat Akkaya, Sultan Sazlığı Milli Parkı Rehabilitasyon Merkezinde anlık olarak yaralı yaban hayvanlarına ilk müdahalesini yaparak bakım ve tedavisini üstlenecek. Tedavileri tamamlanan yaban hayvanları yaşadıkları doğal ortamlarına yeniden bırakılacak. Rehabilitasyon merkezinde tedavisi mümkün olmayan yaralı yaban hayvanları protokol gereği Veterinerlik Fakültesine götürülmeye devam edilecek.


Kayseri Milli Parklar Şube Müdürü Harun Dindar da, rehabilitasyon merkezinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgiler aldı.

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