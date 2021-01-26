I.Melikşah kaç yaşında öldü? TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi kısa sürede büyük ilgi gördü. Yayınlanana tüm bölümleri büyük beğeni toplayan dizi sebebiyle milyonlarca kişi Sultan Melihşah’ın yaşamını yakından araştırmaya başladı. Peki, I.Melikşah nasıl yaşamını yitirdi?

Sultan Melihşah nasıl öldü?

Alparslan'ın oğlu I.Melikşah 16 Ağustos 1055'te dünyaya geldi. Alparslan oğlu Melikşah’ın yeteneklerini küçük yaşta keşfetti ve onun eğitimiyle ilgilendi. 1066 senesinde Alparslan, Melikşah'ı veliaht tayin etti. 1071 Malazgirt Savaşı'nda Alparslan ve orduları büyük bir başarıya imza attı. Melikşah bu sırada Halep'te bulunuyordu.

1072 yılında ise Alparslan Karahanlı bir kale komutanı tarafından şehit edildi. Babasının vefatının ardından Melikşah sultanlığını ilan etti.

Melikşah babası döneminde görev yapan Nizamülmülk'ü görevinden almadı. Melikşah'ın tahta çıkmasının ardından Büyük Selçuklu Devleti en parlak yıllarını yaşadı. I. Melikşah'ın vefatının ardından ise Selçuklular eski güçlerini arar oldu.

Sultan Melihşah’ın ölümüyle ilgili pek çok rivayet bulunuyor. Kaynaklarda geçen bir rivayete göre: 1092 yılında Melikşah bir av sırasında öldü. Bir diğer iddiada ise Melikşah’ın Bağdat’ta zehirlendiği belirtilir.

1092 yılında 37 yaşında öldürülen Melikşah'ın mezarının nerede olduğu da merak ediliyor. Seneler boyunca araştırılan ancak bir türlü bulunamayan Sultan Melikşah’ın mezarıyla ilgili gelişmeler 2019 yılında yaşandı. Melikşah'ın mezarının Özbekistan'ın Eski Buhara iline bağlı Hatırcı İlçesi'nde olduğu 2019 yılında belirlendi.